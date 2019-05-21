الدوحة تُحدد الفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي

كشف مجلس الوزراء القطري، عن الفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي، موضحًا المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.

جاء ذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية القطرية أول أمس الأحد، استنادا على القانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في سبتمبر الماضي، والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء لقطر.

وحدد القرار خمس فئات يحق لها اللجوء وهم..

"الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسئولون السابقون أو الحاليون"، لكن بشرط تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.

وحسب القانون فإن اللاجئ يحق له مزايا وواجبات بينها..

-استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متصلة.

-يحصل اللاجئ على إعانة مالية شهرية بحد أدني (820 دولار) له و 220 دولار، لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18، لحين توافر فرصة عمل له.

-يسمح للاجئ العمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.

-يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.

يُجدر الإشارة إلى أن أمير قطر كان قد أصدر في سبتمبر الماضي، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد.