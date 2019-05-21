العقباوي: "صفقة القرن" امتداد لاتفاقية "سايكس بيكو"

ربط د. "أسامة العقباوي" عضو اللجنة العليا لحزب الاستقلال، بين صفقة القرن واتفاقية سايكس بيكو، مُشيرًا إلى أن الأخيرة نجحت في تدمير واحتلال عقول الشعوب العربية وليست تقسيم للارض فقط .

جاء ذلك في تصريحات خاصة لجريدة "الشعب" ، أشار فيها "العقباوي" إلى مقال كان قد قرأه منذ سنوات في مجلة "الدوحة العربية" تحت عنوان "مرور 100 سنة على اتفاقية سايكس بيكو، حيث قال: المقال وصف المنطقة العربية في الوقت الحالي بما كانت عليه أثناء اتفاقية سايكس بيكو ، مُشيرًا إلى أن المنطقة مُجهزة لاتفاقية جديدة مثل سايكس بيكو.

وتابع العقباوي: اتفاقية سايكس بيكو نجحت في احتلال عقول الشعوب العربية، بالرغم من أنها قبل الاتفاقية كانت دولة واحدة وتابعة لدولة الخلافة، مُستنكرًا نجاح الاتفاقية في تدمير عقول العرب.

واختتم العقباوي تصريحاته مُتسائلاً: هل الاعتراض على صفقة القرن مؤقتًا؟ وبعد ذلك سنجد تقبل تلك الصفقة بكل آثارها على المنطقة العربية.