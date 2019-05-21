إدارة ترامب تدعو شخصيات صهيونية للمشاركة في مؤتمر البحرين

دعت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة "دونالد ترمب" شخصيات صهيونية، للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، المقرر إقامته نهاية الشهر المقبل.

جاء ذلك حسب إفادة القناة الـ13 العبرية، التي أشارت إلى أن تأتي ضمن الخطة الاقتصادية الخاصة بـ "صفقة القرن"، مؤكدة على أن عدة شخصيات صهيونية رسمية وغير رسمية من رجال أعمال، تلقت دعوات وأنه من المتوقع أن يتم الاستجابة بشكل إيجابي من قبل المدعوين.

وحسب القناة فإن إدارة ترمب ستسعى لجمع مئات المليارات من الدولارات لصالح الفلسطينيين ودعمهم اقتصاديا خاصةً في قطاع غزة وذلك ضمن خطة الصفقة.

يُجدر الإشارة إلى ان العاصمة البحرينية المنامة، من المقرر أن تستضيف في يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تفعيل صفقة القرن، ويعتبر مراقبون أن تلك الورشة هي الخطوة الأولى لتنفيذ المُخطط الأمريكي الصهيوني بدعم عربي ورفض فلسطيني من كافة المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتلك الخطوات