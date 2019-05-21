فلسطين.. الجبهة الشعبية تُحذر من مؤتمر البحرين

أشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن مؤتمر البحرين لمُعلن عنه من قبل البيت الأبيض، يعتبر منصة للانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني "صفقة القرن".

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة، حذرت فيه من خطورة المؤتمر المقرر عقده في البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، والذي يعتبره البعض أنه أولى خطوات صفقة القرن.

وأكد البيان على أن الورشة الاقتصادية تتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكيا لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحل للصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل.

ودعت الجبهة الشعبية في بيانها كافة الفصائل والمنظمات الفلسطينية وعلى رأسهم الحكومة، إلى تبني الرفض وعدم المشاركة الرسمية أو غيرها في ورشة البحرين، مُطالبة بمحاسبة من يخرج على هذا الموقف، كجزء من المقاومة الشاملة "لصفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت الجبهة الشعوب بيانها مُطالبة الشعوب العربية بضرورة التحرك لحماية القضية الفلسطينية، والتصدي للأنظمة التابعة للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع إسرائيل.