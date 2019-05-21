Responsive image

21
مايو

الثلاثاء

26º

21
مايو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة"
     منذ 2 ساعة
  • الرئيس الإيراني: إيران تلقت أكثر من 10طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات
     منذ 16 ساعة
  • عاجل | النيابة العامة المصرية تصدر أمرا بالإفراح عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحي القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي
     منذ 18 ساعة
  • التلفزيون العبري: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس لمدة 6 أشهر
     منذ 18 ساعة
  • إيران تقرر زيادة حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعاف
     منذ 19 ساعة
  • مشرعون أمريكيون في رسالة لبومبيو: لابد من وقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات مراقبة متطورة
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:54 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:49 مساءاً


العشاء

8:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فلسطين.. الجبهة الشعبية تُحذر من مؤتمر البحرين

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 72
فلسطين.. الجبهة الشعبية تُحذر من مؤتمر البحرين

أشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن مؤتمر البحرين لمُعلن عنه من قبل البيت الأبيض، يعتبر منصة للانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني "صفقة القرن".

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة، حذرت فيه من خطورة المؤتمر المقرر عقده في البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، والذي يعتبره البعض أنه أولى خطوات صفقة القرن.

وأكد البيان على أن الورشة الاقتصادية تتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكيا لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحل للصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل.

ودعت الجبهة الشعبية في بيانها كافة الفصائل والمنظمات الفلسطينية وعلى رأسهم الحكومة، إلى تبني الرفض وعدم المشاركة الرسمية أو غيرها في ورشة البحرين، مُطالبة بمحاسبة من يخرج على هذا الموقف، كجزء من المقاومة الشاملة "لصفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت الجبهة الشعوب بيانها مُطالبة الشعوب العربية بضرورة التحرك لحماية القضية الفلسطينية، والتصدي للأنظمة التابعة للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع إسرائيل.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers