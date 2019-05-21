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حماس تدعو لمقاطعة الورشة الاقتصادية بـ"البحرين"

منذ حوالى ساعة
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حماس تدعو لمقاطعة الورشة الاقتصادية بـ"البحرين"

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول العربية، إلى ضرورة عدم تلبية دعوات المشاركة في الورشة الاقتصادية المقامة في البحرين الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة يوم أمس الاثنين قالت فيه: نُطالب الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في ورشة البحرين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.

وعبرت الحركة في بيانها عن قلقها البالغ من الورشة المنتظر إقامتها في المنامة، مُشيرة إلى أنها أول فعالية أمريكية ضمن خطة صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
 
كما حذرت حماس من الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات التطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، مُضيفة أنها تتطلع إلى رفض البحرين وشعبها الأصيل تدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين.

واختتمت رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ صفقة القرن.

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