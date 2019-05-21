جيش الاحتلال يُقرر توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة

قرر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، توسيع منطقة الصيد البحري قبالة قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، بعد أن كانت 6 أميال فقط.

جاء ذلك في بيان صادر عن جيش الاحتلال، أكد فيه على أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن تطبيقها مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين بقطاع غزة بالتفاهمات، وأنه لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل الالتزام بتنفيذ تفاهمات سابقة تقضي بتخفيف الحصار وتقديم تسهيلات إنسانية من بينها توسيع مساحة الصيد.

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