البطش: التطبيع البحريني مع "الإحتلال" يهدف لتطبيق "صفقة القرن"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، خالد البطش ، في تصريحٍ صحفي ، مسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وشدد البطش علي ضرورة "تصدي الفلسطينيين لمحاولات التطبيع بكل السبل الممكنة، ولهذه المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني".