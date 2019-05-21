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انتهاء أزمة المياه في العاصمة الليبية

منذ 8 ساعة
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انتهاء أزمة المياه في العاصمة الليبية

أعلن "جهاز النهر الصناعي"، اليوم الثلاثاء 21 مايو ، في بيان مقتضب ، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد مرور يومين على إغلاقها من قبل مسلحين.

وقال الجهاز : انتهت أزمة إيقاف ضخ المياه، وبدء الضخ وفتح صمامات التحكم بمحطة التحكم بالشويرف لتتدفق المياه من جديد".

ووفقا لمراسل الأناضول، أغلقت مجموعة مسلحة السبت الماضي، منظومة "الحساونة" التي تغذّي مدن الغرب الليبي بالمياه، فيما لم تعلن السلطات المعنية عن كيفية انتهاء الأزمة.

والإثنين أدانت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، ماريا ريبيرو، إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مئات الآلاف من السكان في مناطق الغرب الليبي.

وأضافت ريبيرو، في بيان على موقع البعثة الأممية، أن مثل تلك الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين "قد ترقى لجرائم حرب".

وجددت المنسقة الأممية، دعوة كافة الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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