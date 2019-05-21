دعوات لإسقاط حكم "العسكري" بالسودان

دعت احزاب سودانية ، اليوم الثلاثاء 21 مايو ، بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في كافة ولايات البلاد، لفرض مطلب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين ، التي يماطل العسكري في تسليمها. معتبرا أنه "لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية".

واتهم تجمع المهنين العسكري ، بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.

وأعلن تجمع المهنيين ، بدء التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.

واكد التجمع ، أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فشلا فجر اليوم في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة، بسبب تمسك كل طرف بالهيمنة على المجلس.



ومن جانبه شدد الحزب الشيوعي ، على أنه لا تراجع عن مطلب حصول المدنيين على الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة.

وطالب الجماهير بمواصلة النضال من أجل الحكم المدني "ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية".