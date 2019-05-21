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المبعوث الأممي: حفتر تسبب في الكثير من الموت والدمار

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 163
المبعوث الأممي: حفتر تسبب في الكثير من الموت والدمار

هاجم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة ، في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء 21 مايو ، هجوم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، متهماً إياه بأنه تسبب في الكثير من الموت والدمار.

وقال: أن "ليبيا ليست جائزة للأقوى بل بلد به ملايين يستحقون السلام". داعيا إلى محاسبة أولئك الذين يستخدمون النزاع في ليبيا لتحقيق مصالح شخصية.
وطالب الأمم المتحدة أن تضع حداً  ، للدول التغذي هذا الصراع الدموي ، مؤكدا أنه "بدون آلية إنفاذ قوية سيصبح حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مزحة ساخرة".

ويتلقى حفتر دعماً لوجستياً من قبل عبد الفتاح السيسي  ، الذي التقى به مرتين خلال فترة هجومه على طرابلس  ، كما تقدم الإمارات الدعم المالي والعسكري له، وتفصح عن ذلك علانية.

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