المبعوث الأممي: حفتر تسبب في الكثير من الموت والدمار

هاجم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة ، في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء 21 مايو ، هجوم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، متهماً إياه بأنه تسبب في الكثير من الموت والدمار.

وقال: أن "ليبيا ليست جائزة للأقوى بل بلد به ملايين يستحقون السلام". داعيا إلى محاسبة أولئك الذين يستخدمون النزاع في ليبيا لتحقيق مصالح شخصية.

وطالب الأمم المتحدة أن تضع حداً ، للدول التغذي هذا الصراع الدموي ، مؤكدا أنه "بدون آلية إنفاذ قوية سيصبح حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مزحة ساخرة".

ويتلقى حفتر دعماً لوجستياً من قبل عبد الفتاح السيسي ، الذي التقى به مرتين خلال فترة هجومه على طرابلس ، كما تقدم الإمارات الدعم المالي والعسكري له، وتفصح عن ذلك علانية.