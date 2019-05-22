موقع بريطاني: السعودية ستعدم ثلاثة علماء دين بارزين بعد رمضان

أشارت صحيفة "ميدل إيست آي"، إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة علماء دين بارزين هم "سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري"، عقب شهر رمضان بزعم اتهامهم في قضايا إرهاب.

جاء ذلك حسب إفادة الصحفي البريطاني "ديفيد هيرست"، الذي أشار إلى أن السلطات لن تنتظر كثيرا بمجرد صدور الحكم سيتم إعدام هؤلاء الرجال، مُستغلة ضعف ردة الفعل على إعدام الـ37 معتقلا مؤخرا.

وأكد الصحفي على أن السلطات السعودية اكتشفت أن رد الفعل الدولي ضئيل للغاية على إعدامهم، لا سيما على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، فقد قرروا المضي قدماً في خطتهم لإعدام شخصيات بارزة.

ويعتبر الداعية الشيخ "سلمان العودة" من بين أبرز المعتقلين منذ سبتمبر 2017، وتم توجيه نحو 37 تهمة له خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض

یُجدر الإشارة إلى أن النظام السعودی، كان قد نفذ حكم الإعدام الشهر الماضي بحق 37 شخصا منه 32 شيعي في هزليات تتعلق بالإرهاب.