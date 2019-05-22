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الإمارات تُعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 261
الإمارات تُعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

أكدت وزارة الخارجية بدولة الإمارات، على أنها ستشارك في  المؤتمر الاقتصادي المُقرر إقامته بالبحرين الشهر المقبل في البحرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الأهداف التي تنطلق منها الورشة متمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة، وتشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

يُجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن تنظيم ورشة اقتصادية بالبحرين يونيو المقبل بمشاركة شخصيات صهيونية حكومية وغير حكومية، ويُشير مراقبون إلى أن تلك الورشة هي الخطوة الأولى في صفقة القرن، المنتظر إعلانها بعد شهر رمضان.

 

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