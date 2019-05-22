فصائل المقاومة: المشاريع الاقتصادية لن تحجب وجه "صفقة القرن" الخبيث.

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها التام لاستضافة البحرين الورشة الاقتصادية التي دعت واشنطن، مُشيرة إلى أن المشاريع الاقتصادية لن تحجب وجه "صفقة القرن" الخبيث.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للفصائل، أكدت فيه على أن القضية الفلسطينية سياسية بحتة، وحقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، مؤكدة على أن المشاريع الاقتصادية تمثل منحا خطيرا لتصفية القضية الفلسطينية.

كما كشفت الفصائل عن رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أن التطبيع يمثل خيانة للقضية، وطعنة غادرة لتضحيات الشعب الفلسطيني.

واختتمت الفصائل حديثها في هذا السياق، داعية فصائل شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مقدمتها الشعب البحريني، إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني، كما أكدت على واستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، لمواجهة "صفقة القرن" وتحقيق أهداف الفلسطينيين بالحرية والعودة والحياة الكريمة.