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دولة القانون بالسودان يدعو لمواكب "وحدة الصف" المسائية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 236
دولة القانون بالسودان يدعو لمواكب "وحدة الصف" المسائية

دعا تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بالسودان إلي المشاركة في مواكب "وحدة الصف" المسائية  فعاليات هذا الأسبوع ، والتي ستنطلق اليومٍ الأربعاء 22 مايو ، الموافق 17 رمضان عقب صلاة التراويح.

وأوضح بيان علي "فيس بوك" أن هناك موكب سينطلق عقب صلاة التراويح لساكني بحري بمسجد أبوبكر الصديق شمبات ثم تعقبها مسيرة بشارع الزعيم الأزهري.

فيما ستنطلق مسيرة بعد صلاة التراويح لساكني الخرطوم بمسجد محمد عبدالكريم بالجريف غرب  إلى شارع الستين.

 كما سيعق صلاة التراويح لساكني أم درمان بمسجد الغفران بالفتيحاب جوار محطة سراج مسيرة بشارع كبري الإنقاذ الرئيسي.

أما يوم الجمعة 19 رمضان ، سيكون إفطار حاشد أمام حدائق القصر الجمهوري علي أن يتم   التجمع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

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