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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 188
آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية  ، أن السفر ليوم الخميس 23 مايو 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والحافلة الرابعة حتى الرقم (100) من كشف 5/16.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر ، منوهه على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وشددت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
 
يشار إلى أن النظام المصري لا يقوم بفتح المعبر أمام الفلسطينيين إلا بشكل متقطع وفي اتجاه واحد فقط  كنوع من الحصار الذي يساعد الإحتلال في فرضة علي غزة.

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