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رجال أعمال فلسطينيون لترامب: "احتفظ بأموالك"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 245
رجال أعمال فلسطينيون لترامب: "احتفظ بأموالك"

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، إن العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين وجهت لهم دعوات لحضور مؤتمر الاستثمار الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، الذي من المقرر أن يعقد في البحرين الشهر المقبل، رفضوا ، وكانت لديهم رسالة موحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي: "احتفظ بأموالك".


و أكد العديد من المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين الذين تلقوا دعوات لحضور مؤتمر البحرين ، أنهم لن يحضروا، وأعلن محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن حكومته لم يتم التشاور معها بشأن المؤتمر الاقتصادي.

وشدد ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين الماضي: "لن نقبل بمبادلة حقوقنا الوطنية مقابل المال".

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