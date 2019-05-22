الاحتلال يحتجز 4 أطفال ويعتقل أحدهم في القدس

احتجزت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الأربعاء 22 مايو ، 4 أطفال بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة واعتقلت أحدهم.

وأفادت مصادر محلية، أنه تم تحويل الطفل إلى أحد مراكز الاحتلال في المدينة للتحقيق معه.