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للشهر الثالث.. شلل بالعريش لاستمرار طوابير التاكسي أمام محطات الغاز

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 231
للشهر الثالث.. شلل بالعريش لاستمرار طوابير التاكسي أمام محطات الغاز

أُصيبت حركة السير داخل مدينة العريش بالشلل، نتيجة استمرار أزمة طوابير السيارات أمام محطات الغاز، للشهر الثالث على التوالي وهو ما أربك المواطنين والطلبة الذين يستخدمون سيارات التاكسي العاملة بالغاز في الوصول لأعمالهم وجامعاتهم. 

ويعاني سائقي التاكسي من نقص غاز السيارات واصطفاف مئات السيارات أمام محطة الغاز الوحيدة بالمدينة دون تدخل الجهات المعنية بحل الأزمة المستمرة منذ قرابة 3 أشهر.

وأكد سائقي التاكسي أنهم ، استغاثوا بالمحافظ من خلال جامعة سيناء ومن خلال وفد من السائقين لكن لم يستجب لهم أي من المسئولين .

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