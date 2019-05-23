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الصحة العالمية تعتمد قانون لدعم الخدمات الصحية بفلسطين

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 108
الصحة العالمية تعتمد قانون لدعم الخدمات الصحية بفلسطين

أقرت جمعية الصحة العالمية التابعة لـ "منظمة الصحة العالمية" يوم أمس الأربعاء، مشروعا لصالح فلسطين، يقضي بتقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية.
وكان اعتماد ذلك القرار بعد التصويت عليه بنعم من قبل الأغلبية المطلقة من الأعضاء، حيث صوت لصالح المشروع 96 عضوا في المنظمة، وعارضه 11 عضوا، وامتنع 21 آخرين عن التصويت، فيما غابت 56 دولة عن التصويت، وذلك من أصل 184 دولة تمتلك حق التصويت.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية، في دورتها 72 المنعقدة في جنيف، وحمل المشروع عنوان "الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل".

وينص القانون على تقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برنامج القدرات ووضع خطط إستراتيجية بشأن توظيف الاستثمارات في مجال توفير قدرات محددة للعلاج والتشخيص على الصعيد المحلي، وأن تؤمن المشتريات المستدامة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية التي خضعت لاختبار المنظمة المسبق للصلاحية لصالح فلسطين، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، ولقواعد المنظمة ومعاييرها.

 

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