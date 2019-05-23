حمديتي: أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين وننتظر تشكيل الحكومة.

أشار نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق "محمد حمدان دقلو" المعروف باسم حميدتي، إلى أن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريحات لحمديتي خلال مقابلة مع صحيفة الأهرام نشرت أمس الأربعاء، قال فيها: لقد تعبنا، نريد تسليم السلطة اليوم قبل الغد، مؤكدًا على أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة.

وأضاف المسئول العسكري: الإجراءات القضائية ضد الرئيس السابق المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدما، موضحًا أن نحو 25 من رموز النظام تم القبض عليهم، ويتم تجهيز ملفات إدانتهم.

ومن جانبه أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيان يوم أمس الأربعاء، أكدوا فيه على استعدادهم تنظيم إضراب عام وعصيان مدني شامل، لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم للمرة الثالثة.

يُجدر الإشارة إلى أن مطالب المعارضة تتمثل في مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود جداً، وحكومة مدنية تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني.

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