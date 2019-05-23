صحيفة سودانية تنقل إفادة البشير حول قتل المُتظاهرين

كشفت صحيفة سودانية عن تشكيل لجنة عليا، للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي في السودان.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "الصيحة"، التي أشارت إلى أن اللجنة استجوبت البشير الثلاثاء الماضي بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن فريقا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير الذي تجاوب مع الفريق، وتمحورت الأسئلة حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

ومن جانبه أجاب البشير على أسئلة اللجنة مُشيرًا إلى أن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المعزول إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.

يُجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية سودانية، كانت قد أفادت أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.