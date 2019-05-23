Responsive image

23º

23
مايو

الخميس

26º

23
مايو

الخميس

خبر عاجل

محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين .

 خبر عاجل
  • محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين .
     منذ دقيقة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني: أبلغنا بعض الوفود التي زارتنا سرا بأن موقفنا الحالي هو عدم التفاوض
     منذ 2 ساعة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات تبدأ عمليا حين توقف واشنطن الضغوط والتهديد وتغير سلوكها
     منذ 2 ساعة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني: لن يكون هناك أي تفاوض في ظل سياسات واشنطن الراهنة
     منذ 2 ساعة
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم: بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر لن يتم توسيعها إلى 48 فريقا وستكون بمشاركة 32 فريقا
     منذ 16 ساعة
  • تجميع المهنيين السودانيين: العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:17 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:50 مساءاً


العشاء

8:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

سياسي بحريني يتهم بلاده بتصفية القضية الفلسطينية لصالح الصهاينة

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 106
سياسي بحريني يتهم بلاده بتصفية القضية الفلسطينية لصالح الصهاينة

أكد الشيخ "حسين الديهي" نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، على أن النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر أمريكي صهيوني.

‏جاء ذلك في تصريحات للديهي، أشار فيها إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام البحريني بطعن الأمة العربية و الإسلامية في قضيتهم المركزية "فلسطين" فلقد اعتاد على الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

‏كما وصف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  مؤتمر البحرين بالخطوة الفاشلة، مُشيرًا إلى أنها خطوة  نحو تأسيس شرق أوسط جديد حسب الرؤية الأمريكية وبمحورية الكيان الصهيوني وحلفائهم من النظام الرسمي العربي.

واختتم الديهي تصريحاته مؤكدًا عل أن المتاجرون بالقضية الفلسطينية وبمعاناة الفلسطينيين سقطت أقنعتهم الزائفة وبانت نواياهم ومخططاتهم، مُطالبًا الشعوب العربية والإسلامية والأنظمة والأحزاب والمؤسسات لفهم دقيق وواضح للنظام البحريني.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers