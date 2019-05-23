سياسي بحريني يتهم بلاده بتصفية القضية الفلسطينية لصالح الصهاينة

أكد الشيخ "حسين الديهي" نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، على أن النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر أمريكي صهيوني.

‏جاء ذلك في تصريحات للديهي، أشار فيها إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام البحريني بطعن الأمة العربية و الإسلامية في قضيتهم المركزية "فلسطين" فلقد اعتاد على الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

‏كما وصف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مؤتمر البحرين بالخطوة الفاشلة، مُشيرًا إلى أنها خطوة نحو تأسيس شرق أوسط جديد حسب الرؤية الأمريكية وبمحورية الكيان الصهيوني وحلفائهم من النظام الرسمي العربي.

واختتم الديهي تصريحاته مؤكدًا عل أن المتاجرون بالقضية الفلسطينية وبمعاناة الفلسطينيين سقطت أقنعتهم الزائفة وبانت نواياهم ومخططاتهم، مُطالبًا الشعوب العربية والإسلامية والأنظمة والأحزاب والمؤسسات لفهم دقيق وواضح للنظام البحريني.