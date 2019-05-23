اجتماع فلسطيني في بيروت لمناقشة خطر مؤتمر البحرين

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعٌ في بيروت هذا الأسبوع، لمناقشة التوتر في منطقه الخليج، واحتمال نشوب الحرب وتداعياتها المحتملة على القضية الفلسطينية، بجانب مناقشة خطر مؤتمر البحرين



وشارک فی هذا الاجتماع نائب رئيس مكتب السياس لحماس "صالح العاروري" والأمناء العامين للفصائل المندرجة في التحالف المكوّن من: حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، الصاعقة، فتح الانتفاضة، جبهة التحرير الفلسطينية، الحزب الشيوعي الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي.

وقرر المجتمعون تشكيل وفد من قيادة التحالف للقاء حزب الله و المسئولين الإيرانيين، والتداول معهم في حقيقة الوضع والاتجاه الذي يمكن أن يأخذه تصعيداً أو تهدئة، حتى يكون التنسيق في أعلى مستوياته تحسّباً لكل الاحتمالات.

