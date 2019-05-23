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الصحة اليمينة: القصف السعودي تسبب في مقتل وإصابة 52 ألف شخص

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 169
الصحة اليمينة: القصف السعودي تسبب في مقتل وإصابة 52 ألف شخص

كشف "يوسف الحاضري" المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، عن حصيلة مُخيفة نتيجة الأزمة اليمنية، مُشيرًا إلى أن نحو 52 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف التحالف السعودي الإماراتي منذ 2015.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول اليمني لـ"سبوتنيك" الروسية قال فيها: عدد الشهداء بلغ 13250، بينهم 3800 طفل آخرهم 4 قضوا الخميس الماضي باستهداف شارع الرقاص بصنعاء، مؤكدًا على أن نحو 70% من السكان البالغ عددهم 30 مليونا، تضرروا بسبب القصف والحصار.

وأضاف الحاضري: مليونان و400 ألف طفل ما دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية في اليمن، ويتوفى كل سنة 80 ألف طفل بسبب سوء التغذية فقط، بالإضافة لأكثر من 500 ألف مريض سكري يحتاجون للأنسولين أو الأدوية الخاصة بهم بالكاد نستطيع أن نوفرها لجزء صغير منهم.

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى أن أكثر من مليون و600 ألف مُصاب بمرض الكوليرا، توفي منهم حتى اللحظة أكثر من 4200 حالة بسبب هذا المرض.

 

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