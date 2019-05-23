المرزوقي: الدور الإماراتي بالمنطقة "فايروس خطير"

وصف الرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي"، الدور الإماراتي في المنطقة العربية، بـ"الفايروس".

جاء ذلك في منشور كتبه المرزوقي عبر حسابه على "الفيسبوك"، حيث قال: كل المنطقة مهددة بانتشار الفايروس الإماراتي الذي هو بصدد تدمير ليبيا ويترصد بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا على حدّ سواء، وخط التماس اليوم طرابلس المحاصرة بأجير محور الشرّ.

وأكد المرزوقي على أن وجود الجزائر على خطّ مقاومة هذا الفايروس الخطير، هو شرط أساسي للحفاظ على الأمن القومي لكل المنطقة المغاربية.، مُشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من مصير التونسيين مرتبط بنجاح الثورة السلمية في الجزائر.

وتبع المرزوقي منشوره مُشيرًا إلى وجود تهديدات على الشعوب المغاربية، متمثلة في الفاشية الجديدة المتمثلة في النظام المصري الحالي وسياساته في عسكرة وبولسة الدولة، وتركيع الشعب بالقوة التي لا حدود لها، والتي لن تؤدي عاجلا أو آجلا إلا لانفجار البركان مجددا مع كل التبعات المعروفة.

وأضاف المرزوقي: السياسات الامبريالية الخرقاء لإمارة أبو ظبي، وتدخلها المشين في اليمن وليبيا والصومال و كل مكان تستطيع فيه تمويل الثورات المضادة، التي تشكل في كل مكان تمهيدا لثورات أعنف فأعنف.

يُجدر الإشارة إلى أن الإمارات وكما وصفها المرزوقي بالفيروس، إلا أنها أيضًا محور الشر في العالم العربي، فقد بدأت بتدمير ثورة يناير المجيدة من خلال تمويل مُستمر للعمل على إفشال الرئيس المُنتخب "محمد مُرسي"، وحينما فشلت أبو ظبي في إفشال الشرعية مولت العسكر لتنظيم انقلاب على شرعية الشعب في يوليو من عام 2013.

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