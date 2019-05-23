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مهاتير محمد: السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 91
مهاتير محمد: السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية

أكد "مهاتير محمد" رئيس الوزراء الماليزي، على أن إحلال السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية، محذرًا من مغبة اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول الماليزي خلال مأدبة إفطار أقامها على شرف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، حيث أعلن موقف بلاده الرافض لسياسات الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادل


كما شدد رئيس الوزراء الماليزي على أن بلاده تشارك في عديد من الأنشطة المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم، مؤكدا على أن الماليزيون يشاركون في عديد من الاحتجاجات والقوافل التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتطرق مهاتير للحديث عن الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينين، قائلاً: الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين كانت ولا تزال السبب الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط.

واختتم رئيس الوزراء مهاتير محمد تصريحاته، مُشيرًا إلى أهمية القضية الفلسطينية وبعدها الإنساني، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته لدفع دولة الاحتلال نحو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة اللاجئين.

 

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