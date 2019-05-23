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في إطار سعيها للتطبيع.. لافتة ترحيب سعودية بالمدينة المنورة تتضمن كلمة عبرية

منذ حوالى ساعة
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في إطار سعيها للتطبيع.. لافتة ترحيب سعودية بالمدينة المنورة تتضمن كلمة عبرية

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" ، اليوم الخميس 23 مايو ، صورا تتضمن كلمة شالوم العبرية ، وضعتها السلطات السعودية  كلافتة ترحيب في المدينة المنورة ، وسط عبارات ترحيبية بلغات كثيرة، وذلك على مقربة من المسجد النبوي الشريف".

وقد نُصبت في المدينة المنورة في السعودية على مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتة ترحب بالزوار. وكُتب عليها: "السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم". كتبت عبارات ترحيبية بلغات كثيرة من بينها "شالوم" بالعبرية "السلام".

وفي الفترة الأخيرة ، زادت وتيرة التطبيع العربي وخاصة الخليجي مع الكيان الصهيونى ، ليتطور الأمر من علاقات عرفية ، إلي العلن في الوقت الذي يمارس فيه الإحتلال أفظع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني دون تفريق بين كبار وأطفال ونساء.

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