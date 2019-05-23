"الحرية والتغيير" بالسودان: جاهزون لتنفيذ إضراب وعصيان مدني

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، اليوم الخميس 23 مايو في بيان لها ، جاهزيتها لتنفيذ إضراب وعصيان مدني ، مؤكده انها، تعمل على كافة الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب والعصيان".

"نتابع المئات من إخطارات التأهب للعصيان المدني والإضراب".



وقالت :أنها ستجري "مشاورات واسعة مع كافة أبناء الشعب السوداني في ميادين الاعتصام".

وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أن التفاوض مع المجلس العسكري يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

نفذ موظفو وزارات، وشركات اتصالات، وقطاعات أخرى، الأربعاء، وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.