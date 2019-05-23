Responsive image

27º

23
مايو

الخميس

26º

23
مايو

الخميس

 خبر عاجل
  • المدونة السعودية أميمة النجار: مستشار ولي العهد سعود القحطاني متورط بعمليات تعذيب في سجون سعودية.
     منذ 41 دقيقة
  • وليد الهذلول: ألغيت أول جلسة لمحاكمة شقيقتي لجين في أبريل الماضي لأسباب مجهولة وهي الآن بسجن انفرادي
     منذ 42 دقيقة
  • الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية هجومية بطائرة مسيرة استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران في السعودية .
     منذ 3 ساعة
  • محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين .
     منذ 4 ساعة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني: أبلغنا بعض الوفود التي زارتنا سرا بأن موقفنا الحالي هو عدم التفاوض
     منذ 6 ساعة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات تبدأ عمليا حين توقف واشنطن الضغوط والتهديد وتغير سلوكها
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:17 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:50 مساءاً


العشاء

8:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"الحرية والتغيير" بالسودان: جاهزون لتنفيذ إضراب وعصيان مدني

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 119
"الحرية والتغيير" بالسودان: جاهزون لتنفيذ إضراب وعصيان مدني

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، اليوم الخميس 23 مايو في بيان لها ، جاهزيتها لتنفيذ إضراب وعصيان مدني ، مؤكده انها، تعمل على كافة الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب والعصيان".

 "نتابع المئات من إخطارات التأهب للعصيان المدني والإضراب".


وقالت :أنها ستجري "مشاورات واسعة مع كافة أبناء الشعب السوداني في ميادين الاعتصام".

وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أن التفاوض مع المجلس العسكري يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

نفذ موظفو وزارات، وشركات اتصالات، وقطاعات أخرى، الأربعاء، وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers