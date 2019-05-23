علي رأسهم المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 100 مستوطن وعنصر احتلالي ، اليوم الخميس 23 مايو ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، علي رأسهم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليكبحراسة وحماية مشددتين من قوات الاحتلال الصهيوني.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال الاعتكاف في الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح.

ويشهد المسجد منذ ساعات صباح اليوم حركة نشطة وواسعة من دائرة الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة استعدادا لاستقبال المصلين في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأعلنت اللجان الصحية والاغاثية ومؤسسات وجمعيات الاسعاف الأولي الاستنفار في صفوفها تحسبا من ضربات شمس تصيب المصلين خلال توافدهم على المسجد الأقصى في ساعات النهار بسبب الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة.