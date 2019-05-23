ضحايا بسبب موجة الحر الشديد

لقي 3 أشخاص ، اليوم الخميس ، مصرعهم بسبب بنشوب حريق كبير داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية ، نتيجة موجة حر استثنائية ضربت علي كافة انحاء الجمهورية.

كما اندلع حريق كبير في أحد المراكز التجارية في شرم الشيخ ، دون وقوع إصابات بشرية.

فيما انفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية ، كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل عقار سكني، جنوبي القاهرة، وتبين من المعاينة الأولية أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع الحريق.

كما اشتعلت النيران، داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء سيره بمنطقة محور المشير، في اتجاه التجمع الخامس، بسبب ارتفاع حرارة الجو.

فيما تم تأجيل اختبارات طلابية، كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب موجة الحر.

وتشهد مصر موجة حارة استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية.