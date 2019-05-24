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في جمعة "التراحم والتكافل" استعدادات في غزة للمشاركة

منذ حوالى ساعة
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في جمعة "التراحم والتكافل" استعدادات في غزة للمشاركة

 يستعدّ المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 57 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة الشرقية.
 
وتنطلق مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة السابعة والخمسين تحت عنوان " التراحم والتكافل" وذلك بعد عصر اليوم.
 
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل".
 
وطالبت الهيئة جماهير قطاع غزة بالمشاركة الفاعلة في جمعة "التراحم والتكافل" على أرض مخيمات العودة شرقي قطاع غزة بعد صلاة عصر الجمعة .
 
وأكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة الغاشم الذي يستمر منذ 13 عامًا وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

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