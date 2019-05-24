السودان باق في تحالف العدوان على اليمن ..حميدتي يلتقي ابن سلمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان الملقب بحميدتي، في أول زيارة له إلى السعودية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عقد في مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.

وتحدثت مصادر متطابقة عن أن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن مقابل دعم المملكة السعودية للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.

وأكد حميدتي بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف السعودي الاماراتي في اليمن "حتى تحقق أهدافها".