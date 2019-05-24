الجبهة الوطنية للتغيير موافقون على انتخابات مبكرة

, صرح الدكتور/ فرح العقار الامين العام للجبهة الوطنية للتغيير تعقيباً على تصريح نائب رئيس المجلس العسكري حول قيام الانتخابات خلال ٦ اشهر​

ان هذا المقترح جدير بالنظر وسيكتسب مشروعية اكبر اذا تم التوافق عليه من قبل مكونات العملية السياسية

يذكر ان رئاسة "المجلس السيادي" وتركيبته نقطتا خلاف بين الجيش وقوى التغيير قى السودان