الجبهة الوطنية للتغيير موافقون على انتخابات مبكرة

القاهرة
الفجر
3:16 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
المنصورة
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:50 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
العشاء
8:21 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:36 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
سوهاج
الفجر
3:26 صباحاً
الشروق
4:57 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:18 مساءاً
المغرب
6:42 مساءاً
العشاء
8:12 مساءاً
أسيوط
الفجر
3:26 صباحاً
الشروق
4:59 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:45 مساءاً
العشاء
8:15 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
3:13 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:54 مساءاً
العشاء
8:24 مساءاً
السويس
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:44 مساءاً
العشاء
8:14 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
3:04 صباحاً
الشروق
4:40 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:43 مساءاً
العشاء
8:13 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:37 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:42 مساءاً
العشاء
8:12 مساءاً
الجيزة
الفجر
3:16 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
المحلة
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:25 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
المنوفية
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
الشرقية
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:50 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
أسوان
الفجر
3:29 صباحاً
الشروق
4:57 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:07 مساءاً
المغرب
6:32 مساءاً
العشاء
8:02 مساءاً
قنا
الفجر
3:24 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:13 مساءاً
المغرب
6:37 مساءاً
العشاء
8:07 مساءاً
الأقصر
الفجر
3:25 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:36 مساءاً
العشاء
8:06 مساءاً
المنيا
الفجر
3:27 صباحاً
الشروق
5:00 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
3:51 صباحاً
الشروق
5:16 صباحاً
الظهر
12:08 مساءاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
3:27 صباحاً
الشروق
5:06 صباحاً
الظهر
12:07 مساءاً
العصر
3:47 مساءاً
المغرب
7:09 مساءاً
العشاء
8:39 مساءاً
دمياط
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
العشاء
8:21 مساءاً
طنطا
الفجر
3:14 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
بورسعيد
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:46 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
الغردقة
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:11 مساءاً
المغرب
6:34 مساءاً
العشاء
8:04 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:25 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
بنها
الفجر
3:14 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
العشاء
8:21 مساءاً
بنى سويف
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
الخارجة
الفجر
3:34 صباحاً
الشروق
5:04 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:44 مساءاً
العشاء
8:14 مساءاً
دمنهور
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
الزقازيق
الفجر
3:13 صباحاً
الشروق
4:51 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
الطور
الفجر
3:13 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:14 مساءاً
المغرب
6:37 مساءاً
العشاء
8:07 مساءاً
العريش
الفجر
3:01 صباحاً
الشروق
4:40 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:42 مساءاً
العشاء
8:12 مساءاً
الفيوم
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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