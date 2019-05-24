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الجبهة الوطنية للتغيير موافقون على انتخابات مبكرة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 161
الجبهة الوطنية للتغيير موافقون على انتخابات مبكرة

 
 , صرح  الدكتور/ فرح العقار الامين العام للجبهة الوطنية للتغيير تعقيباً على تصريح نائب رئيس المجلس العسكري حول قيام الانتخابات خلال ٦ اشهر​ 
ان هذا المقترح جدير بالنظر وسيكتسب مشروعية اكبر اذا تم التوافق عليه من قبل مكونات العملية السياسية
يذكر ان رئاسة "المجلس السيادي" وتركيبته نقطتا خلاف بين الجيش وقوى التغيير قى السودان 

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