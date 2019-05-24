بالصور: أكثر من 100 ألف يؤدون ثالث جمعة من رمضان في الأقصى

أدى اكثر من 100 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم 24 مايو ، وسط قيود من الاحتلال دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن اكثر من 100الف مصل صلوا الجمعة اليوم في المسجد الأقصى .



وقال الشيخ يوسف ابو سنينه، خطيب المسجد الأقصى "الأرض أرضنا والأقصى أقصانا ولن نرحل"، مبتهلاً الى الله ان يتحرر الاقصى ومدينة القدس وان يرفع الحصار عن غزة وان يطلق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال.

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال بكثافة في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة من مدينة القدس وبواباتها.

وللجمعة الثالثة على التوالي فرض الاحتلال قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

ومنعت القوات على الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى مدينة القدس الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.