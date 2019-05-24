قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وطعن مسنة لسرقتها.. حوادث مفزعة في رمضان

على الرغم من الأجواء الإيمانية التي يفترض بها أن تكون مصاحبة لشهر رمضان المعظم، إلا أن جولة في أخبار الحوادث التي وقعت في مصر خلال الأيام الأخيرة تكشف لنا عن حقيقة مفزعة.

حوادث قتل وسرقة بالإكراه لا تتماشى مع الأجواء الرمضانية، ورغم اختلاف الأسباب والظروف، إلا أن ما يجمع بين هذه الحوادث انها وقعت في شهر يفترض أنه مخصص للعبادة والتقرب من الله. شهر تصفد فيه الشياطين.

فهل كانت شياطين الإنس أقوى؟ أم أن الفقر والحاجة والعوز الذي يعيشه المصريون كان من الحدة لدرجة جعلته يتجاوز روحانيات رمضان؟

اللافت أن بعض هذه الجرائم كان بغرض السرقة، وتطور الأمر فيها إلى القتل، لكن بعضها كان بغرض القتل للتخلص من فضيحة مثلما حدث في شارع الهرم صباح اليوم. فهل تبدلت صفات المصريين وباتت لا تأبه بقدسية شهر أو حرمة نفس؟

قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

ورد إخطار إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة العامل مصاب بعدة طعنات، وبسؤال زوجته قررت بدخول شخص مجهول فجر اليوم الجمعة، وقتل زوجها.

إلا أن تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن زوجة العامل المعثور على جثته داخل شقته بمنطقة فيصل، وراء قتله بمساعدة عشيقها.

وبينت التحريات إلى أن الزوجة سهلت دخول عشيقها فجر اليوم الجمعة، وفتحت له باب شقتها، وقتلا زوجها وفر العشيق هاربا، وتمكنت القوات من القبض عليهما وجار التحقيق معهما.

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عصابة سرقة مساكن التجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكیل عصابى يتزعمة حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحریات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قیام 3 عاطلین وحارس عقار، بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال إستقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم عدد (2 (نصل معدنى (كتر).

وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب عدد (6 (حوادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ (28 ألف جنیھ) من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائیة).

سرقة 100 ألف من شركة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 100 الف جنية من داخل شركة بعابدين وتبين ان عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین بلاغا من صاحب شركة للإستیراد وتورید معدات النظافة بإكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالى 100 ألف جنیھ من داخلھا، ولم یتھم أحد.

توصلت التحریات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة، سبق اتھامه فى 15 قضیة آخرھم قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیه فى حكمین حبس جزئى "شروع فى سرقة" بالحبس سنة وشھر )، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجھته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام "عتلة حدیدیة"، وبإرشاده تم ضبط 800،98 جنیه من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة.

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قتل سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن باسوان القبض على عاطل قتل سائق توك توك لسرقته بأسوان.

تلقى مركز شرطة دراو بمدیریة أمن أسوان بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم 24سنة، مُقیم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بإحدى المجارى المائیة دائرة المركز وعدم وجود إصابات ظاھریة بھا وما قرره شقیقه بخروجه من مسكنھما بمركبة "التوك توك" الخاص به للعمل علیه وعدم عودته.

تم تشكیل فریق بحث جنائى بالتنسیق مع قطاع الأمن العام توصلت جھوده إلى تحدید مرتكب الواقعة، عاطل 20 سنه، مقیم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجھته، اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه خطط لسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى علیھ، وفى سبیل تنفیذ ذلك قام بالإتصال بھ وطلب منھ توصیلھ لقریة زرزارة وحال سیرھما بالطریق قام بخنقه بحبل فأودى بحیاته وألقى بجثته بالمجرى المائى محل العثور، واستولى على مركبة "التوك توك" وھرب وقام ببیعه من خلال وسیطین صاحب ورشة وسائق لسائق، مقیم بدائرة قسم أول أسوان، بمبلغ قدره، 10 آلاف جنيه، وقام بإنفاقھ فى سداد دیونه، وأمكن ضبطھم ومركبة "التوك توك"، وإعترفوا بعلمھم بأنھا من متحصلات واقعة سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

طعن مسنة لسرقتها

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة ب6 طعنات متفرقة فى الجسد.

وتبين من خلال التحقيقات، ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الارضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها احد سكان العقار ملقاة علي الارض غارقة في دمائها.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار في المنطقة، وتبين انه احد سكان المنطقة وتم رصد دخوله للمنزل في وقت وقوع الجريمة.

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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليه، واتضح أنه عاطل متعاطي للمخدرات، في عقده الثالث، اعترف أنه قام بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدا أنها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.