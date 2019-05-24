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"اتحاد الشغل" بتونس يطلب التحقيق بشأن "تطبيع" وكالة أسفار مع إسرائيل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
"اتحاد الشغل" بتونس يطلب التحقيق بشأن "تطبيع" وكالة أسفار مع إسرائيل

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابيّة)، اليوم الجمعة 24 مايو ، بفتح تحقيق بشأن وكالة أسفار محلية لكونها "تنظم رحلات سياحية نحو " تل أبيب" عبر الأردن والقدس بالتنسيق مع قوات الاحتلال". 

وقال الاتحاد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن لديه معلومات "تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية (تونيزيا باي ترافل/ Tunisia Bay Travel) تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال". مسيره إلي أن الوكالة نشرت برنامج السفر في الفترة 27 مايو الجاري، إلى 3 يونيو المقبل على صفحتها بموقع "فيس بوك". 

 

وأدان الاتحاد "الأنشطة المشبوهة" كما طالب بسحب رخصة النشاط من وكالة الأسفار "المطبعة" ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها.

كما دعا النقابيين إلى المشاركة في التحرّك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية، الجمعة، أمام مقر وكالة الأسفار "تونيزيا باي ترافل".

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