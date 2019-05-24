هيئة مسيرات العودة: الجمعة المقبلة بـ عنوان "يوم القدس العالمي"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ، خلال جمعة "التراحم والتكافل" اليوم 24 مايو ، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة المقبلة تحت عنوان "يوم القدس العالمي".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 317 مواطنًا؛ بينهم 12 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.