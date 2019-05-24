النخالة: المقاومة تمتلك أوراق قوة تمكنها من اسقاط مشاريع التصفية

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم 24 مايو ، أن "القوى الفلسطينية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية المسمى صفقة القرن". ودعا إلى ضرورة بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت، وفي مقدمتها تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.



وأشار إلى جهوزية قوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها "حركة الجهاد الإسلامي"، للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين.

ونوه أمين عام الجهاد الإسلامي، إلى أن "قدر الشعب الفلسطيني هو الجهاد والمقاومة، أيًا تكن النتائج" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.