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16 إصابة خلال مسيرة العودة شرق غزة

منذ حوالى ساعة
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16 إصابة خلال مسيرة العودة شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة 24 مايو ، في بيان لها ، عن 16 إصابة خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ 59 من مسيرة العودة الكبرى مسيرة شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز والرصاص المطاطي .

وتوافدت الجماهير الفلسطينية مساء اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 59 من مسيرة العودة الكبرى بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" دعت في بيانٍ لها، أهالي قطاع غزة إلى الحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم الجمعة، التي تحمل اسم "جمعة التكافل والتراحم".

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