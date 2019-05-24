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في ذكرى قرصنة وكالة "قنا".. وزير الخارجية القطري: "طعنة الظهر"

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 86
في ذكرى قرصنة وكالة "قنا".. وزير الخارجية القطري: "طعنة الظهر"

تصدر وسما "مرور سنتين على الحصار" و"ذكرى جريمة قرصنة وكالة الأنباء" القطرية "قنا"  قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في قطر ، حيث اعتبرها وزير الخارجية طعنة الظهر من دول الحصار".

واستذكر المغردون والمسؤولون الليلة التي قُرصنت فيها "قنا"، في 24 مايو 2017، وهي الزريعة التي استغلتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار على قطر وقطع العلاقات معها، يوم 5 يونيو من العام نفسه.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" في تغريدته:

"يصادف الليلة الذكرى الثانية لطعنة الظهر التي تعرض لها الشعب القطري بجريمةِ قرصنةٍ مدبرة و تلفيق و أكاذيب برر بها الطاعن حصاره الجائر على دولة قطر و شعبها. 


وغرد الرئيس التنفيذي لـ"المؤسسة القطرية للإعلام"، الشيخ "عبد الرحمن بن حمد آل ثاني"، بـ مقطع فيديو يبرز جريمة القرصنة، وعلّق "بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لقرصنة وكالة الأنباء القطرية، والهجوم الإعلامي المُعد قبل لحظة القرصنة من دول الحصار متذرعين بالخطاب المفبرك على لسان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. فهل كان ذلك كله بحجة الخطاب المفبرك؟ أم بكذبهم أن قطر تدعم الإرهاب؟".


من جهته غرد شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، قائلا: "اختراق ’قنا‘، عار سيلاحق أصحابه".


وغرد مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، "سيف بن حمد آل ثان" "مر عامين على حادثة الاختراق التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية، البعض اعتبرها نقمة ونحن نعتبرها نعمة".


وكتبت الممثل الدائم لدولة قطر لدى "الأمم المتحدة" "علياء آل ثان" نستذكر الليلة بألم واشمئزاز جريمة القرصنة الإلكترونية ضد دولة قطر التي أراد المستخفون بعقول الناس من دول الحصار تمرير اكاذيب مفضوحة لتحقيق احلامهم البائسة التي تكسرت أمام صمود بلادنا الحبيبة

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