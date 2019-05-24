حماس: تهرب الاحتلال من تطبيق التفاهمات "لن يزيدنا إلا إصرارا"

اكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس و عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ، إسماعيل رضوان في كلمة له خلال فعاليات الجمعة 59 من مسيرات العودة شرق غزة ، على استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة بأدواتها السلمية ، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يؤكد استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية، ومسيرات العودة وكسر الحصار ستفشل صفقة القرن."

واعتبر رضوان أن تهرب الاحتلال الصهيوني من تطبيق تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة "لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسك بحقوقنا."

وقال ": شعبنا يرفض مؤتمر البحرين وكل الصفقات المشبوهة، وشعبنا يؤكد رفضه لصفقة القرن وسيواجهها بكل قوة في الوقت الذي نتمسك بالوحدة على أساس الشراكة والحفاظ على الثوابت".



ودعا رضوان الجماهير الفلسطينية للمشاركة الجمعة القادمة في مسيرة "يوم القدس العالمي" ليكون يوماً عالمياً، وللتأكيد على أن القدس كانت وستبقى عربية.