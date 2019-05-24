3 ملايين جنيه خسائر مبدئية بحريق مول السوق بشرم الشيخ.. وطواقم الإطفاء في تل أبيب

صرح مصدر أمني ، اليوم الجمعة 24 مايو ، إن خسائر حريق المول التجاري الذي نشب أمس بمنطقة السوق التجاري بمدينة "شرم الشيخ" تجاوزت 3 ملايين جنيه مبدئياً ، في الوقت الذي أرسل فيه الانقلابي عبد الفتاح السيسي فرق الإطفاء للاحتلال الصهيوني لأطفاء حرائقهم ، من أجل أن يرضي عنه صديقه بنيامين نتياهو .

وكشف المصدر أن "المعاينة المبدئية لموقع الحريق كشفت أنه نتج عن ماس كهربائي حدث في التكييف المركزي، وأن النيران قضت على عدد كبير من البازارات بلغ 48 إضافة إلى احتراق جميع الأجزاء الخشبية من أحد الفنادق ".



وكان نشب حريق هائل، امس الخميس، في أحد المراكز التجارية بمنطقة السوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.



وقال شهود عيان أن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة. وفي أطار متصل لقي 3 أشخاص ، امس الخميس ، مصرعهم بسبب بنشوب حريق كبير داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية ، نتيجة موجة حر استثنائية ضربت علي كافة انحاء الجمهورية.



فيما انفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية ، كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة.

كما اشتعلت النيران، داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء سيره بمنطقة محور المشير، في اتجاه التجمع الخامس، بسبب ارتفاع حرارة الجو.

وفي وقت سابق من اليوم شكر وزير بنيامين نتنياهو ، الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، على مساعدة بأرسال طواقم إطفاء لإخماد الحرائق المشتعلة منذ أمس في مناطق متفرقة من المستوطنات ، الأمر الذي يؤكد ضرب السيسي بكل العرفان والمبادي اتجاه القصية الفلسطينية في سبيل إرضاء الكيان الصهيوني ، والذي منع وصول الإطفاء إلي الفلسطينيين في وقائع سابقة أدت لوفاة أسر بأطفالها.

وقال نتنياهو في بيان أورده مكتبه "أشكر صديقي السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من تل أبيب".