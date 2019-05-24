Responsive image

32º

25
مايو

السبت

26º

25
مايو

السبت

 خبر عاجل
  • السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز: إدارة ترمب فشلت في تقديم مبرر قانوني لقرار بيع الأسلحة للسعودية و الإمارات
     منذ 5 ساعة
  • الجزيرة: 6 جرحى في انفجار مجهول المصدر في شارع للمشاة وسط مدينة ليون الفرنسية
     منذ 7 ساعة
  • ترمب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط وانتشار هذه القوات يهدف في أغلبه للحماية
     منذ 7 ساعة
  • سي إن إن عن مصدر أمريكي: التعزيزات العسكرية للمنطقة تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع وقواتها
     منذ 8 ساعة
  • سي إن إن عن مصدر أمريكي: ترمب وافق على طلب لنشر موارد عسكرية إضافية بالشرق الأوسط.
     منذ 8 ساعة
  • شقيقتي لجين: متهمة بالتواصل مع منظمات حقوقية وصحفيين وحتى الآن لم تحدد موعد جلسة محاكمتها.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:15 صباحاً


الشروق

4:52 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

3 ملايين جنيه خسائر مبدئية بحريق مول السوق بشرم الشيخ.. وطواقم الإطفاء في تل أبيب

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 100
3 ملايين جنيه خسائر مبدئية بحريق مول السوق بشرم الشيخ.. وطواقم الإطفاء في تل أبيب

صرح مصدر أمني ، اليوم الجمعة 24 مايو ، إن خسائر حريق المول التجاري الذي نشب أمس بمنطقة السوق التجاري بمدينة "شرم الشيخ" تجاوزت 3 ملايين جنيه مبدئياً ، في الوقت الذي أرسل فيه الانقلابي عبد الفتاح السيسي فرق الإطفاء للاحتلال الصهيوني لأطفاء حرائقهم ، من أجل أن يرضي عنه صديقه بنيامين نتياهو .

وكشف المصدر أن "المعاينة المبدئية لموقع الحريق كشفت أنه نتج عن ماس كهربائي حدث في التكييف المركزي، وأن النيران قضت على عدد كبير من البازارات بلغ 48 إضافة إلى احتراق جميع الأجزاء الخشبية من أحد الفنادق ".


وكان نشب حريق هائل، امس الخميس، في أحد المراكز التجارية بمنطقة السوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.


وقال شهود عيان أن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة.  وفي أطار متصل لقي 3 أشخاص ، امس الخميس ، مصرعهم بسبب بنشوب حريق كبير داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية ، نتيجة موجة حر استثنائية ضربت علي كافة انحاء الجمهورية.


فيما انفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية ،  كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة.

كما اشتعلت النيران، داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء سيره بمنطقة محور المشير، في اتجاه التجمع الخامس، بسبب ارتفاع حرارة الجو.  

  وفي وقت سابق من اليوم  شكر وزير بنيامين نتنياهو ، الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، على مساعدة بأرسال طواقم إطفاء لإخماد الحرائق المشتعلة منذ أمس في مناطق متفرقة من المستوطنات ، الأمر الذي يؤكد ضرب السيسي بكل العرفان والمبادي اتجاه القصية الفلسطينية في سبيل إرضاء الكيان الصهيوني ، والذي منع وصول الإطفاء إلي الفلسطينيين في وقائع سابقة أدت لوفاة أسر بأطفالها.

وقال نتنياهو في بيان أورده مكتبه "أشكر صديقي السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من تل أبيب".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers