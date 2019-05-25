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ليبيا.. إنقاذ 290 مُهاجر قرب العاصمة طرابلس

منذ حوالى ساعة
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ليبيا.. إنقاذ 290 مُهاجر قرب العاصمة طرابلس

أعلنت قوات البحرية الليبية، إنقاذ 290 مهاجرا كانوا عالقين في قوارب مطاطية يوم أمس الجمعة في عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة رويترز، التي نقلت تصريحات المتحدث باسم القوات البحرية "أيوب قاسم"، حيث قال: خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس، مؤكدًا على إنقاذ مجموعة أخرى تبلغ 203 مهاجرين كانوا في زورقين مطاطيين قبالة زليتن وهي بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة.

وأضاف قاسم: المهاجرون غير الشرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة، وتم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل في قاربين مختلفين، مُشيرًا إلى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .
واختتم المتحدث باسم القوات البحرية تصريحاته مُشيرًا إلى أن المهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم سبع نساء وطفل.

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