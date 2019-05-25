خارجية الكويت تسعى للتهدئة بين إيران والولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الكويتي "خالد الجار الله" استعداد بلاده لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة وتجنب الصدام، وذلك في أعقاب ارتفاع حدة التوتر بين إيران وواشنطن.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول الكويتي، أكد فيها على أن الكويت لديها ثقة في أن تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة وألا يكون هناك صدام فيها.

كما أشار الجار الله أن ثقة بلاده في التهدئة مستمدة من التصريحات، إذ أبدى الجانبان الأمريكي والإيراني عدم رغبتهما في الحرب، لافتًا أن بلاده مستعدة دائما وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام.

وتطرق وزير الخارجية الكويتي للحديث عن الوضع في المنطقة حيث قال: الكويت تقوم بجهود لتهدئة الوضع في المنطقة، وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة وهناك تطورات متسارعة تنبئ بتداعيات نتمنى ألا تكون خطيرة.

يُجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد توترًا وتداعيات حرب، بعد أن أعلنت واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى الخليج العربي لتهديد إيران، فيما لم تهدأ إيران وأعلنت المقاومة وعدم الانحناء للسيطرة الأمريكية.