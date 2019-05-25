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بومبيو: نبيع الأسلحة بالشرق الأوسط لردع إيران

منذ حوالى ساعة
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بومبيو: نبيع الأسلحة بالشرق الأوسط لردع إيران

طالب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بتمرير صفقات لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أشار فيه بومبيو إلى أن السبب الرئيس الذي دفع إدارة ترامب لاتخاذ قرار تمرير الصفقات دون موافقة الكونغرس، هو ضرورة دعم واشنطن لحلفائها.

وأضاف بومبيو في بيانه: أوعزت إلى وزارة الخارجية بإتمام العمل فورا على 22 صفقة غير مكتملة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية بقيمة إجمالية حوالي 8.1 مليار دولار، زاعمًا أن الأسلحة سيتم إرسالها لردع إيران وتعزيز قدرات حلفائها الدفاعية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن عدم رضى الكونجرس عن تصدير تلك الأسلحة، حيث قال: الإدارة تلجأ إلى تفعيل المادة 36 من قانون تصدير الأسلحة، والتي تتيح توريد الأسلحة دون موافقة الكونغرس.
واختتم بيانه مُشيرًا إلى أن الأسلحة والمعدات المشمولة بالصفقات تحتوي على معدات تخص الطائرات والاستطلاع والرصد والمراقبة والذخائر وغيرها من اللوازم، وأن هذا الإجراء استثنائي.

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