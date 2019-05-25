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صحيفة أمريكية: السعودية خططت للاستيلاء على الغاز القطري

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 115
صحيفة أمريكية: السعودية خططت للاستيلاء على الغاز القطري

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، خطط السعودية للاستيلاء على أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم بقطر عام 2017 لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الغاز.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، أكدت فيه على أن الجيش السعودي أعد خطة عام 2017 للاستيلاء على أكبر حقل للغاز في العالم والذي تملكه قطر، وذلك ضمن مخطط أوسع لغزو قطر لتسوية الخلاف بين البلدين، مُشيرًا إلى أن السيطرة على حقول الغاز القطرية كانت ستجعل السعودية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بين عشية وضحاها.

وحسب التقرير فإن مسئولون أمريكيون أقنعوا السعوديين بأن الغزو سيشكل انتهاكا كبيرا للنظام الدولي، لذلك تراجعت عن خطة الغزو وأعلنت بالتعاون مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في 5 يونيو 2017.

يُجدر الإشارة إلى أن احتياج السعودية للغاز هو ما دفعها لتلك الخطة، حيث أعلنت السعودية الأربعاء عن صفقة لشراء الغاز الطبيعي الأمريكي، ضمن خطة قد تتكلف نحو 160 مليار دولار لتعزيز الأصول السعودية من الغاز الطبيعي، إذ من المتوقع أن يرتفع طلب المملكة على الطاقة الجديدة بما يتجاوز قدرتها.

 

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