احتجاجًا على التطبيع السياحي.. عشرات التونسيين يتظاهرون أمام وكالة سياحية

تظاهر عشرات التونسيين أمام وكالة أسفار السياحية، مطالبين بسحب ترخيصها ومقاطعتها، بسبب تسييرها رحلات إلى الأراضي المحتلة عبر الأردن، واصفين ذلك بالتطبيع السياحي مع الكيان.

ومن جانبه قال "أحمد الكحلاوي" عضو الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال: نحن نقف أمام مکتب هذه الوكالة التي تدعي أخذ الناس للصلاة والحج في القدس وفي الواقع تمارس التطبيع وتغش الناس تقول لهم ان الهدف هو الصلاة في القدس بينما الهدف الحقيقي هو تعويد الناس علی الذهاب للقدس والقبول بالتعاطي مع الكيان الصهيوني.

وفي نفس السياق طالب "جنيدي عبد الجواد" القيادي المؤسس بحزب المسار الاجتماعي السلطة التونسية، بضرورة سحب رخصة مثل هذه الوكالات الاسفار، داعيًا إلى تجنب بهذه الطريقة.

وعلقت "ليلى الماجري" المديرة التنفيذية للوكالة في تصريحات مع قناة العالم مُعتبرة: نشاط الوكالة هدفه كسر الحصار والتضامن مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتل،ة مؤكدة على أن الأطراف الرسمية في تونس على علم بهذه الرحلات.

وأضافت الماجري: نسعى للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكسر الحصار. نوصل الناس لمقابلة الفلسطينيين والدخول للأقصى والصلاة هناك وسوف نسكن في فنادق فلسطينية بطاقم فلسطيني.

يُجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث قد تعيد إلى الواجهة مطلب تقنين تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في الدستور التونسي وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن.