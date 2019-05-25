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نجل العودة: النيابة العامة لا تزال تطالب بقتل والدي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 139
نجل العودة: النيابة العامة لا تزال تطالب بقتل والدي

أكد "عبد الله العودة" نجل الداعية الإسلامي "سلمان العودة"، على أن أسرته ليست لديها معلومات حول نية النظام السعودي إعدام والده.

جاء ذلك في تغريدة للعودة على تويتر قال فيها:  تصلنا أخبار وتسريبات مفزعة حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية وعلى رأسهم والدي الشيخ سلمان العودة ، ونحن نؤكد أنه ليس لدينا أي علم مطلقاً.

كما أكد نجل العالم الإسلامي على أن النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه وعلى الشيخ القرني والعمري .

يأتي ذلك بعد أن كشف موقع :ميدل إيست آي" البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، عن أن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، وسيتم تنفيذ إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على كلاً من "العودة والقرني والعمري" في سبتمبر من عام 2017، خلال حملةٍ واسعة شنّها بن سلمان، وطالت العشرات من العلماء والكتّاب والدّعاة ، ووجهت النيابة للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، فيما لفقت للعمري وهو مؤسس قناة "فور شباب" نحو 30 تهمة من بينها تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة، أما بالنسبة للشيخ عوض القرني فقد اتهمته بالتعاطف مع قطر ومناصرة الإخوان المُسلمين، كما طالبت النيابة بإعدام الثلاثة.

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