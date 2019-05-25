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إصابة 4 فلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بـ"نابلس"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
إصابة 4 فلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بـ"نابلس"

اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم السبت، بين وعدد من الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، عقب اقتحام الأخير لبلدة في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة "الأناضول" نقلاً عن مراسلها، حيث أكد على أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم غرب نابلس، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم مسن ومريض.

وأضاف مراسل الأناضول: قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بتفتيش عدد من منازلها، لافتا إلى أن جيش الاحتلال استخدم أيضا خلال المواجهات الرصاص المطاطي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مداهمات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال بشكل يومي في مدن الضفة الغربية المحتلة، وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين بشكل همجي.

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