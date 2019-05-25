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البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 104
البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

في أول زيارة خارجية له منذ عزل عمر البشير ، وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت 25 مايو ،  إلى القاهرة للقاء الإنقلابي عبد الفتاح السيسي.
وكشفت مصادر بمطار القاهرة : إن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل على متن طائرة خاصة يرافقه 5 أشخاص، وجرى استقباله باستراحة الرئاسة بالمطار ، وذلك لبحث الاوضاع مع السيسي أكبر داعمي العسكر في السودان.

يشار إلي أن السيسي ضغط علي الاتحاد الافريقي ، خلال عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في 23 أبريل ، من أجل مد فترة المجلس العسكري الانتقالي في السودان من اسبوع إلي 3 اشهر ، مما تسبب في اومة بين الشارع السوداني والمجلس العسكري الذي يماطل في تسليم السلطة للمدنيين".

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتدعم الإمارات والسعودية العسكر في السودان من أجل احكام سيطرتها علي بعض الدول العربية التي قامت بثورات وترسيخ حكم العسكر الذي يقوم علي الاحتكار وتدهور البلاد ، كما الحال في مصر من خلال دعم الرياض ابوظبي للسيسي".

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